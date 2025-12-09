"العمر مجرد رقم".. سباق للمتقاعدين في الشرقية السعودية#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/JhGCPMelUo— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 9, 2025
-
أخبار متعلقة
-
طلاب قرّروا تقديم "البريزنتيشن" بطريقتهم الخاصة 😂!
-
رجل سعودي سُئل: "تتزوج الثانية مقابل مليون ريال؟".. وردّة فعله تُحدث تفاعلًا واسعًا
-
شخص في مقطع: هكذا يتم تصنيع المرايا!
-
شاب يوثّق رسالة مليئة بالاحترام من جاره بخصوص موقف السيارة.. وردّة فعل الشاب كانت رائعة ❤️
-
متداول: عصير بطيخ بزيت الزيتون!
-
لعبة للعائلة: حركة واحدة خاطئة وستضطر للبدء من جديد
-
مشاهد عاطفية ومؤثرة.. أحمد الشرع يحتضن فتيان ضحايا جرائم نظام الأسد
-
نشطاء يعيدون تداول مقطع فيديو شهير لميسي بعنوان: "حدث قبل 3 سنوات" 😂