 
الأربعاء 2024-10-09 03:04 م
 

القبض على إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت بصفة إعلامي

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 02:23 م
الوكيل الإخباري-  تم التداول في بعض المواقع الإخبارية اللبنانية عن توقيف شخص يحمل جواز سفر بريطانيا في الضاحية الجنوبية لبيروت، تبين أنه إسرائيلي، وهو من بين الاعلاميين الذين وصلوا إلى لبنان في الأسبوعين الماضيين.اضافة اعلان


وأوردت المواقع اللبنانية بأنه ولدى تفتيشه، عثر في حوزته على جواز سـفر إسرائيلي يحمل صورتـه باسم يهوشع ترتكوفيسكي، من مواليد عام 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية ولدى البحث عـن الاسـم عبر محرّك البحث ظهر اسم شبيه له يعمل في مـوقـع عـبري”.

كما أفيد أن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت المدعو بهاء (ع. ك.)، لبناني الجنسية، بعد مداهمة شقة سكنية في محلة طريق الجديدة شارع الرواس، وأنه ضُبط بحوزته حاسوبان وهاتفان و(Hard disk)  تبين أنها تحتوي صوراً لمبان محددة وشوارع في ضاحية بيروت الجنوبية ومنطقة طريق المطار.

وقد أحيل الموقوف مباشرة إلى التحقيق في فرع بيروت. كما تم توقيف المدعو محمد (ه. ح.)، لبناني الجنسية أيضاً، لنفس الشبهة في محلة قصقص.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي وكلاء السيارات: قادرون على استيعاب رفع الحكومة لضريبة المركبات

لقطة من الفيديو

منوعات فيديو- فرنسي يسجل رقماً عالمياً بـ "قفزة الموت"

جانب من ورشة العمل

أخبار محلية الامانة تعقد ورشة عمل " تقليل هدر وفقدان الطعام في عمان "

هغاري

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: الضاحية ليست مجرد حي بل معقل لحزب الله

أكرم حُسني

فن ومشاهير أكرم حُسني ينضم لمسلسلات رمضان 2025

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

من المصدر

عربي ودولي إثر وفاة قائدها..طائرة تركية تهبط اضطرارياً في نيويورك

مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات

أخبار محلية الدكتور فريحات يشارك فـي المنتدى الاقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية



 


الأكثر مشاهدة