"الكرة اصطدمت بحبل الكاميرا"..لقطة تثير الجدل التحكيمي من مباراة إنجلترا والنرويج في نهائيات كأس العالم#متداول #حول_العالم #فيديو_منوع #فيديو #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/c8HWifekzr— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 12, 2026
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