الكلب فقد لأسبوعين وهذه كانت ردة فعل القطة المنزلية عند عودته #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/34mq0TQiF6— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 16, 2025
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