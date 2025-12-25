المقطع الأكثر تداولًا لفرحة هذا الصغير عندما ذهب لأول مرة ليشتري الخبز بمفرده#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/shLQJCHgiS— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 25, 2025
-
أخبار متعلقة
-
متداول: هكذا يحمي الأطباء أنفسهم ويستعدّون عند التعامل مع مريض يحمل مرضًا شديد العدوى والخطورة
-
متداول: في الدول الإسكندنافية، من الشائع ترك الأطفال الرُّضَّع ينامون في الخارج خلال الشتاء والثلوج
-
متداول حول العالم: طريق نال تداولًا واسعًا بسبب غرابة تصميمه
-
مقطع بعنوان: جميع مشاكلنا امام هذا الطفل لاشيء
-
رجل استطاع التخلّص من مجموعة دبابير عملاقة بكوب بلاستيكي فقط!
-
معلم رياضيات يتحدى طلابه باختبار ذكاء بسيط… وهذه النتيجة
-
متداول من إحدى الدول: ردة فعل صادمة لصاحب مطعم بعد قيام أحد الزبائن بإهانة عامل لديه
-
متداول من الصين: عشرات الآلاف من الشباب أصبحوا بلا مأوى بعد إدراجهم في القائمة السوداء لنظام الائتمان الاجتماعي، ما حرمهم من البنوك والوظائف والسكن 💔