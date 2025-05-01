انهيار غازي الذيابي وقروبه بالدموع بعد خسارة النصر 💔#الوكيل_الاخباري #الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/djynTVakRO— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 1, 2025
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