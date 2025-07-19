السبت 2025-07-19 02:54 م
 

باسل الجهني يتحدى التأتأة ويتحدث أمام الناس بشجاعة

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لقطات من الفيديو
 
السبت، 19-07-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   الشاب باسل الجهني : قرر ان يكسر حاجز الخوف من التأتأة في الكلام، فوقف امام الناس في مكان عام وتحدث بصوت مرتفع

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