باسل الجهني يتحدى التأتأة ويتحدث أمام الناس بشجاعة

الشاب باسل الجهني : قرر ان يكسر حاجز الخوف من التأتأة في الكلام، فوقف امام الناس في مكان عام وتحدث بصوت مرتفع 👏🏻#الاردن #الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/34n9QvFucL— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 17, 2025
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