تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

تالا صفوان بعد هجوم صديقتها نانا عليها:— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 3, 2025
أقسم بالله اللي سويتيه أنه وجعني وصدمني، أنا كنت أحسب الموضوع مقلب وأنك جالسة توهمين الناس اللي ضدي والمسيئة لي أنتي معاهم بعد كذا فجأة تصدمينا أنك في دبي ويكون مقلب! https://t.co/0n5kwCnlqP pic.twitter.com/djK1r1OnZB
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