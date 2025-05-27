تامر حسني:بسمة في دمي... ومهما حصل مش هقسى عليها

الوكيل الإخباري- تامر حسني عن عودته لبسمة بوسيل: مرجعتش لبسمة ودي بنتي الكبيرة، مهما لعبوا في دماغها ومهما عملت هي في دمي ولا يمكن أقسى عليها.

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مرجعتش لبسمة ودي بنتي الكبيرة، مهما لعبوا في دماغها ومهما عملت هي في دمي ولا يمكن أقسى عليها.#سوشال_الوكيل pic.twitter.com/AsfxyUgexm تامر حسني عن عودته لبسمة بوسيل:مرجعتش لبسمة ودي بنتي الكبيرة، مهما لعبوا في دماغها ومهما عملت هي في دمي ولا يمكن أقسى عليها. #الاردن May 26, 2025