تحذير طريف: لا تأكل اللحم إذا قطعه لك أحد.. حتى لا يظنّوك ضعيفًا أو مشفوحا

الوكيل الإخباري- شخص يحذر من تناول اللحم عندما يقوم شخص بتقطيعه لك على الصحن : "انتبه تأكل إذا شخص قطع لك لان الناس تشوفك ضعيف او مشفوح "!

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/WsTNgXC070 شخص يحذر من تناول اللحم عندما يقوم شخص بتقطيعه لك على الصحن : "انتبه تأكل إذا شخص قطع لك لان الناس تشوفك ضعيف او مشفوح "! #سوشال_الوكيل May 19, 2025