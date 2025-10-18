السبت 2025-10-18 01:59 م
 

تحذير هام للشباب.. هذا الأمر اثناء الحلاقة قد يسبب الشيب

مم
تعبيرية
 
السبت، 18-10-2025 01:30 م
الوكيل الإخباري-   تحذير هام للشباب.. هذا الأمر اثناء الحلاقة قد يسبب الشيب
اضافة اعلان

 
 
gnews

أحدث الأخبار

طبيب أردني يتصدر البورد العربي باختصاص الجهاز الهضمي للأطفال

أخبار محلية طبيب أردني يتصدر البورد العربي باختصاص الجهاز الهضمي للأطفال

4

فيديو منوع رجل يوثق حسن تعامل جيرانه معه: "شفتوا أكرم منهم؟"

مم

فيديو منوع تحذير هام للشباب.. هذا الأمر اثناء الحلاقة قد يسبب الشيب

تنتنن

طب وصحة هل يمكن للرضيع التعرف على لغات أجنبية قبل ولادته؟

عنعع

طب وصحة لماذا تسمى فاكهة الكيوي "السوبر فروت"؟

محطة كهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

علما الصين والولايات المتحدة

عربي ودولي بكين وواشنطن توافقان على عقد محادثات تجارية جديدة

لى

طب وصحة 5 طرق فعالة لتخفيف انتفاخ القولون في المنزل



 
 





الأكثر مشاهدة