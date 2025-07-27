الأحد 2025-07-27 12:36 م
 

تركيا.. لحظة اشتعال حريق هائل جدًا بمدينة بورصة

اففا
لقطات من الفيديو
 
الأحد، 27-07-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   تركيا.. لحظة اشتعال حريق هائل جدًا بمدينة بورصة

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