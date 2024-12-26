ثلوج كثيفة في الجزائر

ثلوج كثيفة على مرتفعات باتنه- الجزائر 🇩🇿 — الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 26, 2024
25-12-2024#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/HUrr80o2ho
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