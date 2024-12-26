 
الخميس 2024-12-26 03:46 م
 

ثلوج كثيفة في الجزائر

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الخميس، 26-12-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-   ثلوج كثيفة على مرتفعات باتنه- الجزائر

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