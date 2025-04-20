ثورة طبية في الصين: جهاز يحدد الأوردة بدقة لتسهيل إدخال الإبرة

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الوكيل الإخباري- ثورة طبية في الصين.. جهاز يعمل بالأشعة لتحديد مكان الأوردة بدقة لتسهيل إدخال الإبرة دون الحاجة للبحث المتكرر

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#فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/3q4cN6ApY4 ثورة طبية في الصين.. جهاز يعمل بالأشعة لتحديد مكان الأوردة بدقة لتسهيل إدخال الإبرة دون الحاجة للبحث المتكرر #سوشال_الوكيل April 20, 2025