جرو صغير ينتظر صديقته كل يوم أثناء عودتها من المدرسة#الاردن #الوكيل_الاخباري #فيديو pic.twitter.com/0IGVzsXGHC— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 16, 2024
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