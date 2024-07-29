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جريمة تهز العراق.. رجل يطلق النار على عائلته وعدد من المارة في الأنبار - فيديو

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 29-07-2024 06:41 م

 

 الوكيل الإخباري - شهد الشارع العراقي جريمة مروعة جديدة كان ضحيتها 8 أشخاص، حيث أقدم رجل على إطلاق النار عليهم في منطقة العنكور شرقي محافظة الأنبار.

ووثق مقطع فيديو لحظة قيام شخص مسلح بإطلاق النار على رجلين أحدهما يجلس على الرصيف فيرديه قتيلا، فيما يبدو أن الآخر قد فر.


وأظهر الفيديو دخول الشخص الذي يحمل رشاشا محل بقالة ليطلق النار بشكل عشوائي على 4 أشخاص من المتسوقين، ليسقط منهم اثنان على الأرض، دون معرفة دوافعه.

وقال مصدر أمني إن شخصا أقدم على إطلاق النار على أفراد عائلته، وعلى عدد من الأشخاص مستخدما سلاحا من نوع "كلاشينكوف".

 

وأكد المصدر أنه تم إلقاء القبض على المتهم من قبل القوات الأمنية.

 

 

 

RT

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