حصان يقوم بمشاركة الطعام مع الطيور 🥺📷#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/x8lnQTIxpK— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 10, 2025
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