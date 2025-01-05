حضّروها لأطفالكم.. طريقة سهلة لإعداد دمية من "خرقة" قماش#فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/4VJkMQCzlM— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 5, 2025
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