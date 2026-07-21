خبر التتويج يصل من السماء… قائد طائرة يفاجئ جماهير إسبانيا بلحظة لا تُنسى#متداول pic.twitter.com/XUjwbCLXl3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 21, 2026
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