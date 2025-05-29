خدعة "الستيك النيء" تتداول بأمريكا: زبون يزور المطعم بلحم مخبأ لاتهامه بتقديم وجبة نيئة

الوكيل الإخباري- متداول من أمريكا : شخص يذهب لمطعم ولديه قطعة لحم نيه مخبأة، وبعدما يُقدم له الستيك الذي طلبه يخبأه ثم يخرج اللحمة النية ويدعي بأنهم قدموها له نية !

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/EGDyamumOw متداول من أمريكا : شخص يذهب لمطعم ولديه قطعة لحم نيه مخبأة، وبعدما يُقدم له الاستيك الذي طلبه يخبأه ثم يخرج اللحمة النية ويدعي بأنهم قدموها له نية ! #سوشال_الوكيل May 29, 2025