متداول: خدمة جديدة في الحرم المكي تحصد تفاعلًا واسعًا.. تتيح للزوار والمعتمرين سؤال أهل العلم عن أي مسألة تُشكِل عليهم ❤️🇸🇦#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/G3G8anzaPr— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 21, 2026
