دب كان يشعر بالجوع فقتحم أحد المنازل#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/KUEvT1hXGk— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 26, 2025
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