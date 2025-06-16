الإثنين 2025-06-16 04:50 م
 

دب يبدع بتسلق منحدر

لافافا
لقطات من الفيديو
 
الإثنين، 16-06-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   دب يبدع بتسلق منحدر

اضافة اعلان

 


 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: التركيز على التصعيد بين إيران وإسرائيل يجب ألا يُنسي العالم غزة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تخفيض مدد الإقامة لدارسي الدكتوراة في الخارج للتخصصات الإنسانية

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية قرار حكومي هام بخصوص صندوق المعونة الوطنية

البريد الأردني

خاص بالوكيل قرار حكومي جديد يثير الجدل في قطاع الدفع الإلكتروني .. و"الوكيل" ينشر التفاصيل

فع

أخبار الشركات بنك الأردن يحصد جائزة "التميّز بالجودة 2025" من المنظمة الأوروبية لضمان الجودة (ESQR)

يرب

فيديو منوع فوائد الثلج على الوجه

فلبلا ؤ

فيديو منوع كلمات في تطوير الذات.. "حاول ما دمت على قيد الحياة "



 
 





الأكثر مشاهدة