دعاء اليوم الـ6 من رمضان

يا مجيب الدعوات.. ويا سامع الهمسات 🤲❤#سوشال_الوكيل #رمضان #دعاء pic.twitter.com/HLSqwJLNUP— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 6, 2025
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