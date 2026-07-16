الخميس 2026-07-16 04:23 م

رجل يتدخل بشجاعة لإنقاذ طفل من هجوم كلب مسعور

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الخميس، 16-07-2026 02:05 م

الوكيل الإخباري-   رجل يتدخل بشجاعة لإنقاذ طفل من هجوم كلب مسعور

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