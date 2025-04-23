رجل يصمم ديوانية بحوض سباحة وسط المجلس!

رجل يقوم بتصميم ديوانية بشكل مختلف : — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 23, 2025
حيث يتوسط المجلس حوض سباحة كبير، والمياه تغمر المكان بالكامل 😅!#الاردن #الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/6SvZirq7ra
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