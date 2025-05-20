رجل ينصح الآباء: أحب أبي لأنه لم يضربني أو يقسُ عليّ.. ومن يعنّف أبناءه لا ينتظر برّهم!

الوكيل الإخباري- رجل ينصح الاباء : انا احب ابوي وهو احب الي من نفسي واهلي ومالي لأنه لم يضربني قط ولم يقسى علي، اما الأب المُعنف لأبناءه فلا ينتظر البر منهم!

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/a7WTn0HDoq رجل ينصح الاباء : انا احب ابوي وهو احب الي من نفسي واهلي ومالي لأنه لم يضربني قط ولم يقسى علي، اما الأب المُعنف لأبناءه فلا ينتظر البر منهم! #سوشال_الوكيل May 19, 2025