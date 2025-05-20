رجل ينصح الآباء: أحب أبي لأنه لم يضربني أو يقسُ عليّ.. ومن يعنّف أبناءه لا ينتظر برّهم!

رجل ينصح الاباء : انا احب ابوي وهو احب الي من نفسي واهلي ومالي لأنه لم يضربني قط ولم يقسى علي، اما الأب المُعنف لأبناءه فلا ينتظر البر منهم!#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/a7WTn0HDoq— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 19, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الأكثر تداولاً: طفل (7 سنوات) يُبهر الجمهور بتحليله لمباراة الاتفاق وضمك وكأنه مدرب محترف!
-
شاب يوثق بمقطع فيديو : كل هذه الكمية من البيض موجودة في ثلاجة صديقي المعضل
-
تحذير طريف: لا تأكل اللحم إذا قطعه لك أحد.. حتى لا يظنّوك ضعيفًا أو مشفوحا
-
الأمير سعود الفيصل يتحدث الفرنسية بطلاقة في مقابلة نادرة.. فصاحة وثقافة تليق بكبار الدبلوماسيين
-
نال إعجابًا كبيراً : تعامل معالج طبيعي مع طفلة تعاني في الحركة
-
أم فيل تنقذ صغيرها من تمساح في مشهد مثير!
-
مدربة سباحة شهيرة تُعلّم الأطفال بسرعة بطريقة خاصة!
-
حفل تخرج لأطفال بطريقة مختلفة