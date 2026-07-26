ردة فعل كلب عند رؤية حصان لأول مرة#متداول pic.twitter.com/aidi6kLVUR— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 26, 2026
-
أخبار متعلقة
-
تخيّل أن تشعر بكل مشهد وكأنه يحدث لك… هذا ما يحدث في اليابان
-
رأت هذه الطيور شخصًا يُطعم طائرًا مصابًا، فبدأت جميعها تتظاهر بالإصابة أيضًا.
-
هكذا يتم اختبار رخصة القيادة في الصين
-
نادل يستعرض مهاراته في تقديم الطعام في أحد المطاعم لكن النتيجة كارثية
-
تصرف صادم… هندي يصعد الجبل دون أن يخطو خطوة واحدة
-
لحظات مرعبة في بورصة… شاحنة تقتحم محطة وقود وتثير الذعر
-
لحظة صادمة في البحر… أخطبوط يخفي سرًا يحوّل صيادًا إلى مليونير
-
شخص يجعل حياة الناس سعيدة