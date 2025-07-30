رواتب متذوقي القهوة تصل 50 ألف ريال وتأمين بـ مليون دولار

خبير قهوة سعودي: رواتب متذوقي القهوة تصل إلى 50 ألف ريال، وتأمين بمليون دولار على لسان المتذوّق!#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/9IvEEIw8br— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 30, 2025
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