الأربعاء 2025-07-30 03:22 م
 

رواتب متذوقي القهوة تصل 50 ألف ريال وتأمين بـ مليون دولار

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لقطات من الفيديو
 
الأربعاء، 30-07-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-   خبير قهوة سعودي: رواتب متذوقي القهوة تصل إلى 50 ألف ريال، وتأمين بمليون دولار على لسان المتذوّق!
 
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