زبون يُسقِط طعام النادل دون سبب ويُثير جدلًا في أمريكا

الوكيل الإخباري- تسبب بجدل واسع في أمريكا : زبون عند مغادرته للمطعم ، قرر اسقاط الطعام من يد النادل دون سبب !!

اضافة اعلان

#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/srveYSQhCZ تسبب بجدل واسع في أمريكا : زبون عند مغادرته للمطعم ، قرر اسقاط الطعام من يد النادل دون سبب !! #سوشال_الوكيل May 16, 2025