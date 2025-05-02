الوكيل الإخباري- تقني يجيب على التساؤل الشهير : ما هو سبب اختلاف شاشة الاتصال في الآيفون من مكالمة لأخرى؟

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/rirz7ECMqL تقني يجيب على التساؤل الشهير : ماهو سبب اختلاف شاشة الاتصال في الآيفون من مكالمة لأخرى؟ #سوشال_الوكيل May 2, 2025