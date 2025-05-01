سيدة سوداء البشرة في الصين: الصينيون فضوليون لا عنصريون وسؤالهم الأبرز كان عن شعري

سيدة سوداء البشرة سائحة في الصين : — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 1, 2025
الصينيون ليسوا عنصريين، هم فقط فضوليون بطبيعتهم، وأكثر سؤال وجهوه لي كان "كيف تقومين بتسريح شعرك"؟!#الوكيل_الاخباري #الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/QIY6HpMR46
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