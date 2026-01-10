السبت 2026-01-10 01:47 م

شاب قرر أن يجرب تناول الطعام بنفس سرعة صديقته وكانت هذه النتيجة 😂!

السبت، 10-01-2026 12:59 م

الوكيل الإخباري-   شاب قرر أن يجرب تناول الطعام بنفس سرعة صديقته وكانت هذه النتيجة !

