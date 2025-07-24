شاب من زنجبار يقفز من أماكن مرتفعة لجذب المشاهدات!

الوكيل الإخباري- شاب من زنجبار يقدم محتوى غريب على وسائل التواصل الاجتماعي : قفزات خطيرة من أماكن مرتفعة بهدف جذب المشاهدات!

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#فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/BiiuySjwV6 شاب من زنجبار يقدم محتوى غريب على وسائل التواصل الاجتماعي : قفزات خطيرة من أماكن مرتفعة بهدف جذب المشاهدات! 😰 #سوشال_الوكيل July 24, 2025



