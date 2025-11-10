الإثنين 2025-11-10 05:03 م
 

شاب يوثق كلمة مرور هاتفه

فلف
من الفيديو
 
الإثنين، 10-11-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري-   شاب يوثق كلمة مرور هاتفه

اضافة اعلان

 

 


 
 
gnews

أحدث الأخبار

ازمة سير

أخبار محلية حادث تصادم بين باص ومركبة على دوار خلدا

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمّان، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين، عن بدء التقدم للاستفادة

أخبار محلية منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS الباكستانية في برامج الدارسات العليا

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية حل 3 جمعيات ثقافية في الزرقاء

مديرية الامن العام

أخبار محلية وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة خاطر

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة جلالة الملك حمى عربي هاشمي صامد وحامي لفلسطين

فلف

فيديو منوع شاب يوثق كلمة مرور هاتفه

فا

فيديو منوع مصور محترف يوثّق كواليس عمله في إنتاج دعاية لمنتجع سياحي 😍!



 
 





الأكثر مشاهدة