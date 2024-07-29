شاهد.. حادث تصادم مروع لـ13 سيارة في السعودية

الوكيل الإخباري - شهد أحد الطرق السريعة في السعودية حادثا مروعا، حيث تصادمت 13 سيارة ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وذلك بسبب عاصفة غبارية.



وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الحادث وقع على طريق الرين بيشه السريع، وقد نقلت بعض الحالات المصابة إلى طوارئ مستشفى الرين العام بواسطة الهلال الأحمر، بعد أن قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة.



وتنوعت الإصابات الناتجة عن الحادث بين كسور متعددة، ونزيف داخلي، وإصابات طفيفة، كما تم نقل بعض المصابين إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج، وتطلبت 7 حالات الحجز في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن وضعهم الصحي.



وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر بشاعة الحادث حيث تظهر سيارات متنوعة الأشكال والأحجام مدمرة بالكامل.





بسبب الغبار تصادم أكثر من 17 سيارة ع طريق الرين - بيشه بـ مركز قمران .. أمس الخميس

pic.twitter.com/sVMagNc5H0 فيديو..بسبب الغبار تصادم أكثر من 17 سيارة ع طريق الرين - بيشه بـ مركز قمران .. أمس الخميس July 26, 2024