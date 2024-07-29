 
الإثنين 2024-07-29 08:45 م
 
 

شاهد.. حادث تصادم مروع لـ13 سيارة في السعودية

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الإثنين، 29-07-2024 06:54 م

 

 الوكيل الإخباري - شهد أحد الطرق السريعة في السعودية حادثا مروعا، حيث تصادمت 13 سيارة ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وذلك بسبب عاصفة غبارية.


وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الحادث وقع على طريق الرين بيشه السريع، وقد نقلت بعض الحالات المصابة إلى طوارئ مستشفى الرين العام بواسطة الهلال الأحمر، بعد أن قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة.


وتنوعت الإصابات الناتجة عن الحادث بين كسور متعددة، ونزيف داخلي، وإصابات طفيفة، كما تم نقل بعض المصابين إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج، وتطلبت 7 حالات الحجز في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن وضعهم الصحي.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر بشاعة الحادث حيث تظهر سيارات متنوعة الأشكال والأحجام مدمرة بالكامل.

 

 

سبوتنيك

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

قائمة حزب الاتحاد

أخبار محلية اكتمال قائمة حزب الاتحاد الوطني للدائرة الثالثة في عمان

تعبيرية

أخبار محلية عاجل ما هي أعراض حمى غرب النيل؟

وزارة الصحة

أخبار محلية الصحة: مرض حمى غرب النيل غير مقلق ولا ينتقل من إنسان لآخر

جانب من العزاء

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الخصاونة والخوالدة





 


 



الأكثر مشاهدة