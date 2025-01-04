شاهد حل بسيط لمشكلة "انثناء" السجادة#فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/0HF5FRfKUG— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 4, 2025
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