لحظة وقوع زلزال تركيا .. شاهد ردة فعل الشيخ حمدي أرسلان أحد وعّاظ جامع الفاتح بإسطنبول#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/J6slof1GfI— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 24, 2025
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