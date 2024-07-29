شاهد.. شجار عنيف وعراك بالأيدي داخل البرلمان التركي

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشجار عنيف في البرلمان التركي، بعد مشادة كلامية، تبادل فيها النواب اتهامات بالسرقة، ماتسبب برفع الجلسة.



اندلع شجار حاد بين نواب في البرلمان التركي على خلفية اتهامات بـ"السرقة" وجهها برلماني من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم"، إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تسبب في رفع الجلسة بشكل مؤقت.



ووثقت مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات اندلاع مشادات حادة بين نواب من حزبي العدالة والتنمية و"ديم" وسط قاعة البرلمان.



وجرى رفع الجلسة من أجل الحد من تصاعد التوترات، قبل أن تُعقد مجددا بعد ساعة و45 دقيقة.





اندلع شجار حاد بين النواب في البرلمان التركي على خلفية اتهامات بـ"السرقة" وجهها برلماني من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تسبب في رفع الجلسة بشكل مؤقت. 📹 عراك بالأيدي بين النواب داخل البرلمان التركي🇹🇷اندلع شجار حاد بين النواب في البرلمان التركي على خلفية اتهامات بـ"السرقة" وجهها برلماني من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تسبب في رفع الجلسة بشكل مؤقت. pic.twitter.com/aVD3v0nemE July 26, 2024