شاهد: فعل بسيط منه أنقذ حياة المئات !#متداول #حول_العالم #فيديو_منوع #فيديو #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/VfAvjhEWM6— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 20, 2026
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