الخميس 2025-05-08 01:54 م
 

شاهد كلب يرعب مالكه بعد منتصف الليل بسبب الجوع

بر
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري- "فيديو متداول: الكلب نفسه يرعب مالكه مرة أخرى بعد منتصف الليل لأنه يشعر بالجوع!"


اضافة اعلان

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رجال الأمن السعودي في الحرم المكي

عربي ودولي عاجل مكة تحت الرقابة .. عقوبات صارمة لمخالفي أنظمة الحج

ت

عربي ودولي الولايات المتحدة تنشر قاذفات "بي-52" في قاعدة جوية بالمحيط الهندي

سامسونج توسّع إمكانية الوصول إلى المساعد الذكي عبر "المفتاح الجانبي" في سلسلة ‘Galaxy A’

أخبار الشركات سامسونج توسّع إمكانية الوصول إلى المساعد الذكي عبر "المفتاح الجانبي" في سلسلة ‘Galaxy A’

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية "التعليم العالي": الجامعات الأردنية بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول

شيرين أبو عاقلة وقاتلها المجرم

فلسطين بعد 3 سنوات من الغموض .. هوية قاتل أيقونة الصحافة العربية في العلن

ل

أخبار محلية ولي العهد يبحث مع رئيس "جايكا" توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي

ل

أخبار محلية جامعة اليرموك تناقش أسس جائزة "زيد الرفاعي" للدراسات والفكر السياسي

تعبيرية

عربي ودولي أكبر اشتباك جوي في العصر الحديث.. هل بدأت الحرب؟



 
 





الأكثر مشاهدة