شخص يجعل حياة الناس سعيدة#متداول pic.twitter.com/xEHXWTc4go— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 22, 2026
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