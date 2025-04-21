شرطي يعتقل مهاجرا أفريقيا بعد رفضه إفساح الطريق لدورية الشرطة

متداول من إيطاليا :— WHR (@whrumor) April 21, 2025
مهاجر أفريقي رفض إفساح الطريق لسيارة الشرطة بالعبور ، فقرر الشرطي النزول واعتقاله بهذه الطريقة ! pic.twitter.com/XlvsQ6ASqM
-
أخبار متعلقة
-
مدينة شنغهاي الصينية تكشف عن أول جهاز آلي يشتري منك الذهب في العالم
-
هكذا يتم تركيب المكيفات في ناطحات السحاب
-
حل مميز لمصفاة "المجلى"
-
أهم أعراض نقص فيتامين ( D )
-
متداول:هكذا يتم تنظيف بعض المسابح بدون خسارة المياه😰!!!
-
أغرب حادث مروري قد تراه عيناك 😱!
-
شاهد: لبؤة تشعر بلمسة العشب لأول مرة في حياتها
-
عامل غسيل سيارات يثير الجدل بأسلوبه غير التقليدي في تنظيف السيارات