شرطي يعتقل مهاجرا أفريقيا بعد رفضه إفساح الطريق لدورية الشرطة

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الوكيل الإخباري- مهاجر أفريقي رفض إفساح الطريق لسيارة الشرطة بالعبور ، فقرر الشرطي النزول واعتقاله بهذه الطريقة !

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