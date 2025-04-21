الإثنين 2025-04-21 04:10 م
 

شرطي يعتقل مهاجرا أفريقيا بعد رفضه إفساح الطريق لدورية الشرطة

من
تعبيرية
 
الإثنين، 21-04-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري-   مهاجر أفريقي رفض إفساح الطريق لسيارة الشرطة بالعبور ، فقرر الشرطي النزول واعتقاله بهذه الطريقة !

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