الأحد 2025-08-03 02:56 م
 

صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

بر
لقطات من الفيديو
 
الأحد، 03-08-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-   صالحة تنزعج من صوت سعيد العالي في المنزل: لا عاد اسمع ذا الصوت ولعاد ترفع صوتك .

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