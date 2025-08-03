صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

صالحة تنزعج من صوت سعيد العالي في المنزل:— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 3, 2025
لا عاد اسمع ذا الصوت ولعاد ترفع صوتك 👀. pic.twitter.com/7aQ5JNUAgz
-
أخبار متعلقة
-
كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها
-
فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل
-
عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!
-
شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال
-
فتاة تشارك: 3 شروط تمنعها من الارتباط بأي رجل
-
افضل الاطعمة لروائح الفم الكريهة !
-
رد فعل الشمبانزي عندما رأى الرجل الذي أنقذه واطعمه حتى كبر
-
رجل يفقد القدرة بالسيطرة على كلبه