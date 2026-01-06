الثلاثاء 2026-01-06 04:09 م

صغار البطريق يتناولون الفاكهة 🐧🍉

نت
من الفيديو
الثلاثاء، 06-01-2026 03:21 م

الوكيل الإخباري-   صغار البطريق يتناولون الفاكهة

اضافة اعلان

 


 
 


gnews

أحدث الأخبار

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تبحث اتفاقية أبو خشيبة مع وزير الطاقة

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تبحث اتفاقية أبو خشيبة مع وزير الطاقة

واتساب

أخبار محلية "الجرائم الإلكترونية" توضح آليات حماية حسابات "الواتساب"

أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025. وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات ا

أخبار محلية إطلاق مشروع لإعادة هندسة إجراءات أمانة عمّان

بلدية دير علا تباشر أعمال فتح وتعبيد شوارع

أخبار محلية بلدية دير علا تباشر أعمال فتح وتعبيد شوارع

نت

فيديو منوع صغار البطريق يتناولون الفاكهة 🐧🍉

نه

فيديو منوع حِوار أضاع والدته فاستنجد بشاب ليرشده 🥺

عات

فيديو منوع مدرب السباحة والإنقاذ الفلسطيني انور النوري يشارك : الطريقة الصحيحة للإسعاف الأولي للغريق

وزير العدل يبحث والسفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزير العدل يبحث والسفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك



 






الأكثر مشاهدة