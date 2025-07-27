الأحد 2025-07-27 02:59 م
 

طائرة بدون طيار من الجيل القادم

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تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 12:41 م
الوكيل الإخباري-   طائرة بدون طيار من الجيل القادم
 
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