الخميس 2026-01-01 05:36 م

طريقة بسيطة لإعداد حلوى التوست المقرمشة

ف
من الفيديو
الخميس، 01-01-2026 04:01 م

الوكيل الإخباري-   طريقة بسيطة لإعداد حلوى التوست المقرمشة

اضافة اعلان

 


 
 


gnews

أحدث الأخبار

2025 .. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية

أخبار محلية 2025 .. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية

ت

عربي ودولي مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباك مع المتظاهرين

دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ

أخبار محلية دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ

"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

أخبار محلية "الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

مع 253 شركة مُحتضنة وأكثر من 6 آلاف فعالية وقرابة 400 ألف مستفيد حتى الآن

أخبار الشركات منصّة زين تختتم 2025 بزخمٍ من الإنجازات والشراكات والبرامج الريادية

ف

فيديو منوع طريقة بسيطة لإعداد حلوى التوست المقرمشة

فل

فيديو منوع مقطع بعنوان: الرياضيات أسهل مما نتخيل… لكن تم تصعيبها علينا

ل

فيديو منوع "ما أجمل الرحمة".. قطة قامت بتبني 8 صغار قنافذ فقدوا والدتهم، وبدأت تعتني بهم كأنها أمهم 🥹💔



 






الأكثر مشاهدة