طريقة بسيطة لحفظ البندورة في الثلاجة أطول وقت ممكن#فيديو #الصحة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/XCYvRoOKbI— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 18, 2025
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