طفل رأى كابوسا أثناء نومه، لكن عندما استيقظ وجد والدته بجانبه فاطمأن

الوكيل الإخباري- مقطع لطيف.. طفل رأى كابوسًا أثناء نومه، لكن عندما استيقظ وجد والدته بجانبه فاطمأن

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#فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/9fg1YpsIT3 مقطع لطيف.. طفل رأى كابوسًا أثناء نومه، لكن عندما استيقظ وجد والدته بجانبه فاطمأن #سوشال_الوكيل April 29, 2025