الثلاثاء 2025-04-29 03:57 م
 

طفل رأى كابوسا أثناء نومه، لكن عندما استيقظ وجد والدته بجانبه فاطمأن

بلارل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-   مقطع لطيف.. طفل رأى كابوسًا أثناء نومه، لكن عندما استيقظ وجد والدته بجانبه فاطمأن

اضافة اعلان

 


 
gnews

أحدث الأخبار

غا

تكنولوجيا "ميتا" تعقد اليوم مؤتمر "LlamaCon" الأول من نوعه

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية تعلن عن قرارات جديدة لدخول السوريين ومغادرتهم من الأردن

قب

تكنولوجيا تحذير رقمي: خطوات بسيطة لحماية موقعك من التتبع

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد دعم الأردن لجهود العراق في استضافة القمة العربية الشهر المقبل

ل

فيديو منوع دليل عالمي.. طريقة صحيحة لحمل المصاب بالإغماء

لعغه

أخبار الشركات مجمّع الملك الحسين للأعمال يعيد إطلاق موقعه الإلكتروني بحلة جديدة

قفل

فيديو منوع في حال ضياع المفتاح.. طريقة سهلة لفتح القفل

أكرم خريس

أخبار محلية أكرم خريس قنصلاً فخرياً لجمهورية غانا في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة