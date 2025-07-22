طفل في الرابعة يحل مكعب روبيك بـ20 ثانية

طفل في الرابعة من عمره يذهل المشاهدين بحل مكعب روبيك في أقل من 20 ثانية#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/4ftXn3W1Ds— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 22, 2025
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